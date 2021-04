Grupacija VELUX objavila je uoči Dana planete Zemlje svoje Izvješće o održivosti za 2020. otkrivajući 59-postotno smanjenje ugljičnog otiska društva u usporedbi s osnovnom vrijednošću iz 2007.godine i time premašila svoj cilj za 2020. za 9 postotnih bodova. Smanjenje emisija CO2 koje je veće od očekivanog, rezultat je dugoročne strategije Grupacije za smanjenje ugljika koja je usredotočena na poboljšanje energetske učinkovitosti, povećanje obnovljivih izvora energije i kupnju obnovljive električne energije.

Prošla godina bila je izazovna za cijeli svijet, istovremeno naučila nas je skromnosti, solidarnosti i povratku prirodi kao najvažnijem elementu u životu svakog čovjeka. Upravo je prošle godine VELUX grupacija najavila odluku o potpunoj ugljičnoj neutralnosti do svoje stote obljetnice 2041. Strategija poslovanja koja prije svega razmišlja o zaštiti okoliša u kojem djeluje, može biti jedini način za postizanje uspješnih rezultata.

PR Foto: PR

Peter Bang, financijski direktor Grupacije VELUX, rekao je: „Godina 2020. bila je izazovna godina u cijelom svijetu i premda je pandemija utjecala na velik dio našeg rada, nije ometala napore da ostvarimo svoje ambicije u pogledu održivosti. Ponosni smo što smo završili desetljeće velikih postignuća u našoj Energetskoj i klimatskoj strategiji do 2020. I dalje smo predani još održivijim akcijama jer se svijet nastavlja suočavati sa sve većim brojem složenih i međusobno povezanih izazova, a klimatska kriza i gubitak biološke raznolikosti najveći su izazov. Upravo s tim na umu pokrenuli smo novu strategiju održivosti „To je naša priroda“ do 2030. kako bismo transformirali način poslovanja.”

PR Foto: PR

Tijekom 2020. godine Grupacija je poboljšala energetsku učinkovitost na svim svojim proizvodnim mjestima, skladištima i sjedištima u Europi putem upravljanja energijom certificiranim procesom, normom ISO 50001. Osim toga, prešla je s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije većom upotrebom otpadne drvne biomase za proizvodnju topline. Nadalje, Grupacija je povećala kupnju zelene električne energije s certifikatima o jamstvu podrijetla. S obzirom na budućnost, Grupacija se obvezala kupiti stopostotno obnovljivu električnu energiju do 2023.

„To je naša priroda” – do 2030. i kasnije



Godine 2020. Grupacija VELUX pokrenula je svoju strategiju održivosti do 2030. pod nazivom „To je naša priroda”. Nova desetogodišnja strategija predstavlja početak opsežne održive transformacije, a njezinih 15 ciljeva omogućit će Grupaciji VELUX „Inovativno djelovanje u području klime i prirode”, „Inovativne održive proizvode” i „Osiguravanje odgovornog poslovanja”. Glavni je cilj u novoj strategiji postignuti doživotnu ugljičnu neutralnost (Lifetime Carbon Neutral) do stote obljetnice Grupacije 2041. godine. Što znači da se Grupacija obvezala izbrisati svoj povijesni ugljični otisak i to na način da smanji svoju buduću emisiju ugljika u skladu s Pariškim sporazumom i najambicioznijim pristupom ograničavanja globalnog zatopljenja za 1,5 °C. Time će se postići doživotna ugljična neutralnost kroz partnerstvo sa Svjetskom fondacijom za zaštitu prirode (WWF) na projektima očuvanja šuma diljem svijeta.

PR Foto: PR

VELUX grupa surađivat će s WWF-om kako bi u potpunosti postigla ugljičnu neutralnost ulaganjem u projekte obnove i očuvanja šuma te biološke raznolikosti razvijene posebno za VELUX u razdoblju od 21 godine. To će pomoći zaustaviti gubitak staništa, krčenje šuma i degradaciju zemljišta koji prijete biološkoj raznolikosti šumskih ekosustava širom svijeta. VELUX je prošle godine podržao i jedan lokalni projekt u Hrvatskoj u organizaciji WWF-a, a riječ je o Plavom poslovnom inkubatoru na Lastovu koji ima za cilj educirati lokalno stanovništvo na koji način mogu razvijati održivi turizam i svoje poslovanje u skladu s očuvanjem prirode.