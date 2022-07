Dva policajca iz Philadelphije ranjena su dok su tisuće ljudi pratile koncert povodom američkog dana državnosti i vatromet na Benjamin Franklin Parkwayu, a publika se u panici razbježala nakon pucnjave, priopćile su lokalne vlasti.

Do pucnjave je došlo nekoliko sati nakon što je naoružani napadač s krova otvorio vatru na obitelji koje su mahale zastavama i djecu koja su vozila bicikle na paradi povodom 4. srpnja u predgrađu Chicaga Highland Park, gdje je ubijeno šest ljudi, a više od 36 ranjeno.

Oba policajca u Philadelphiji su u stabilnom stanju nakon ozljeda koje nisu opasne po život, prenijela je televizija CBS3 Philadelphia pozivajući se na policijsku upravu.

Policija traga za napadačem.

VIDEO Policija objavila identitet napadača na paradu: "Nema riječi za čudovište koje čeka i puca na gomilu"

Video koji su prenijeli lokalni mediji prikazuje ljude kako bježe s Benjamina Franklina Parkwaya nakon što su ispaljeni hici.

Right now multiple authorities are responding to a active shooter situation at Ben Franklin Parkway

during firework show in Philadelphia causing mass panic pic.twitter.com/4v521s6AfO