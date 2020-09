Poljake je zatekla vijest da je britanski agent imena James Bond bio u tajnoj službi Njezinog Veličanstva u Poljskoj 1960-ih koju je na svojim društvenim mrežama objavio poljski Institut nacionalnog sjećanja (IPN).

Po arhivu poljskog instituta James Bond je došao u Poljsku 18. veljače 1964. i bio je zaposlen kao arhivist vojnom atašeu u britanskom veleposlanstvu. Ubrzo su ga zamijetili poljski protuobavještajni dužnosnici.

"Znamo da je bio u Poljskoj 1964. i 1965.", rekla je direktorica IPN-a Marzena Kruk za Reuters.

My name is Bond…James Bond! 😎



The #IPN has the files of a certain James Bond! Was he the world’s famous agent?



We can confirm that during the #ColdWar era he visited Poland!



Why did he come to Poland in the mid-60’s? What did he do? Read the story - https://t.co/I5Y9bGsDDt pic.twitter.com/xg34ZKVj58