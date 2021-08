Hidroavion s pilotom i pet putnika srušio se u četvrtak popodne na jugu Aljaske. Nema preživjelih.

Šest osoba poginulo je na Aljasci u padu hidroaviona De Havilland Beaver. Krenuli su u razgledanje znamenitosti juga Aljaske, objavila je američka obalna straža.

Hidroavion se srušio u blizini Ketchikana. Iz kompanije koja helikopterima sudjeluje u traženju srušenog hidroaviona doznaje se da su dijelovi olupine viđeni na teško dostupnim grebenima.



"Slaba vidljivost i pogoršani vremenski uvjeti otežali su potragu velik dio poslijepodneva", priopćila je policija Aljaske.

Olupinu zrakoplova pronašla je obalna straža, a na teren će svoje istražitelje poslati i američka agencija za istraživanje prometnih nesreća. Nema preživjelih, piše Sky News.



The #USCG and partner agencies responded to a downed aircraft today 8 miles NE of Ketchikan, #Alaska.



A #USCG MH-60 Jayhawk helicopter crew from Air Station Sitka located the wreckage and lowered 2 rescue swimmers who reported no survivors.



More at: https://t.co/3rRYQRl421 pic.twitter.com/vCjOcUxE8V