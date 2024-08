VIDEO Trenuci užasa: Šire se snimke pada putničkog zrakoplova u Brazilu

Putnički avion sa 62 osobe srušio se u Brazilu, u gradu Vinhedo.

Dramatične snimke nesreće na društvenim mrežama pokazuju kako zrakoplov spiralno pada s neba. Drugi video prikazuje olupinu u plamenu na tlu.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h