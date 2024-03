Nakon 17 dana oslobođena su oteta djeca u Nigeriji: Vlada odbila platiti otkupninu od 690 tisuća dolara

Nigerijski učenici koje su početkom ožujka oteli članovi bande u gradu Kuriga na sjeverozapadu zemlje, oslobođeni su neozlijeđeni, prema objavama službenika.

Guverner države Kaduna Uba Sani potvrdio je da su djeca spašena zahvaljujući hrabrosti sigurnosnih snaga u operaciji koja se odvila u ranim jutarnjim satima u nedjelju. Prema školskom izvješću, oteto je bilo 280 djece dok je vojska potvrdila da je oslobođeno njih 137.

Državni dužnosnici nisu komentirali razliku u brojkama. Poznato je da su otmičari za oslobođenje djece tražili otkupninu u iznosu od 690 tisuća dolara, što je nigerijska vlada odbila učiniti.

"Ovo je zaista radostan dan", rekao je guverner Sani.

Jedan od vladinih službenika, koji je htio ostati anoniman, potvrdio je BBC-u da je jedan od učitelja umro u zatočeništvu. Grupa je bila zarobljena 17 dana.

Na mreži x objavu je napisao i predjednik Nigerije, naglašavajući važnost suradnje između vlade i državnih službi, dok je glasnogovornik vojske Maj Gen Edward Buba rekao da je oslobođeno 76 djevojčica i 61 dječak.

I welcome the news of the release of the Kuriga school children in Kaduna State. This reemphasizes the importance of collaboration between the federal government and states for expected outcomes, especially on matters of security.



The National Security Adviser, the Security…