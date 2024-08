U subotu navečer 22-godišnji Vincent Sumpter izbo je muškarca židovske vjeroispovijesti u četvrti Brookyn u New Yorku. Prilikom napada govorio je "oslobodite Palestinu" te je pitao svoju žrtvu želi li umrijeti.

Sumpter je optužen za napad i zločin iz mržnje te će uskoro biti izveden pred sud, piše New York Times.

⚡️ #Kan_Hebrew_Channel:

"He shouted, 'Free Palestine!'"

A video documenting a stabbing attack carried out by an American young man today against Haredi Jews in New York.

If you are not a ZiOnist Jew you are the enemy of zisrael and the US. pic.twitter.com/acEru2ALOa