Vlasti u Massachusettsu potvrdile su da je najmanje 39 domova i zgrada zahvaćeno eksplozijom u četvrtak navečer. Vjeruje su da su uzrok "sumnjive eksplozije plina" pogodile nekoliko ulica izvan Bostona.

Državna policija (MSP) je objavila na svom Twitter profilu da je su desetine lokacija pogođene "požarima i eksplozijama" u gradovima Lawrence, Andover i North Andover, a broj zahvaćenih lokacija će rasti.

Iz Opće bolnice Lawrence je potvrđeno kako su zaprimljene četiri osobe, ali nema informacija o njihovu stanju.

Updated plotting of confirmed fires and explosions by MSP Watch Center. 39 locations confirmed thus far. Number will grow. New responses ongoing. Reminder: all residents of Lawrence/Andover/N Andover who have Columbia Gas must evacuate, as should anyone else who smells gas. pic.twitter.com/IwD4phgTfu