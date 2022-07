Masovni prosvjedi i nemiri u autonomnoj pokrajini Karakalpakstan tokom prošlog tjedna iza sebe su ostavili 18 preminulih i tristotinjak ozlijeđenih.

Uzbekistanski državni tužitelj rekao je u ponedjeljak da je 18 ljudi preminulo za vrijeme masovnih prosvjeda u autonomnoj pokrajini Karakalpakstanu. Građani su izašli na ulice izraziti svoje s prema predloženim ustavnim promjenama, koje bi utjecale na status te pokrajine.

"U administrativnom centru Nukusa, 18 je ljudi preminulo zbog ozbiljnih ozlijeda koje su zadobili za vrijeme masovnih građanskih nemira", rekao je za RIA Novosti Abror Mamatov, službenik iz ureda državnog tužitelja. Predstavnik Nacionalne garde rekao je da su ukupno 243 osobe ozlijeđene, od kojih je 94 hospitalizirano.

Uzbekistanski predsjednik Shavkat Mirziyoyev je od tad odustao od predloženih ustavnih amandmana, koji bi oduzeli ustavno pravo te pokrajine na samoodređenje.

❗️ Parliament of Uzbekistan voted for extending the period of public discussion of the draft constitutional law for another 10 days - until July 15.