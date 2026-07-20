Biste li se rashladili u frižideru za ljude? Hladi cijelo tijelo za pet minuta

Dok se Japan bori s toplinskim valom i temperaturama koje se opasno približavaju granici od 40 Celzijevih stupnjeva, dvije tamošnje tvrtke osmislile su nesvakidašnje rješenje, a to je osobna rashladna kutija" nazvana Do Hiemon, koja djeluje poput hladnjaka za ljude.

Uređaj, koji su zajednički razvili specijalizirani proizvođač samoposlužnih aparata i tvrtka za izradu čeličnih kutija, stoji oko 9000 eura. Visok je oko 2,1 metar, montiran na kotače i izrađen od nehrđajućeg čelika. Unutar kutije nalazi se ugrađena stolica, a sustav snažnim mlazovima zraka ohlađenog na pet Celzijevih stupnjeva izravno hladi glavu, vrat, ramena i leđa korisnika.

Unutrašnjost se održava na temperaturi od oko 15 Celzijevih stupnjeva, a uređaj se automatski gasi nakon najviše 20 minuta. Iz tvrtke SDRS ističu kako je ovaj sustav energetski učinkovitiji od klasičnih klima-uređaja te da sat vremena njegova rada stoji svega nekoliko centi.

Japan has invented refrigerators for people



A person enters a cabin, sits on a chair, and closes the door. The temperature inside is maintained at 15°C, while the neck, head, and back are cooled by a directed airflow chilled to 5°C.



According to the developers, spending just… pic.twitter.com/kausSkMA3s — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Proizvođači navode kako je ovo prvi prijenosni uređaj koji omogućuje rashlađivanje cijelog tijela znatno brže od standardnih metoda. Korisnik osjeća značajno olakšanje već nakon pet minuta, dok 10 minuta u kutiji ublažava simptome toplinske iscrpljenosti. Zamisao je da se kutije koriste na gradilištima, poljoprivrednim imanjima, u trgovačkim centrima, školama i na festivalima, piše The Telegraph.

Japanska meteorološka služba izvijestila je da su temperature u pojedinim gradovima već prešle 38,5 Celzijevih stupnjeva, uz upozorenja na daljnji rast. Zbog sve učestalijih ekstremnih vrućina, vlada je ove godine uvela i novi službeni termin za dane s temperaturama iznad 40 Celzijevih stupnjeva – kokushobi, što u prijevodu znači "okrutno" ili "brutalno vruć dan".

Prema podacima nadležnih službi, od posljedica toplinskog udara u Japanu je već poginulo sedam osoba, dok ih je više od 4500 završilo u bolnici u samo jednom tjednu. Vlasti neprestano pozivaju građane na oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom i provjeru zdravstvenog stanja starijih susjeda i rođaka.