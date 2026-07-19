Ivica Puljić o atmosferi u SAD-u uoči finala: "Milijuni Amerikanaca nemaju pojma da je prvenstvo, a igrače treba upozoriti da večeras čuvaju medalje..."

Dopisnik Ivica Puljića za Dnevnik Nove TV opisao je atmosferu uoči finala Svjetskog prvenstva u nogometu.

"Tamo gdje se igra finale je zaista uzbudljivo, spektakl u New Yorku, New Jerseyju. Tamo gdje se igralo prvenstvo je uzbudljivo jer su navijači okupirali ulice, barove, dućane. S druge strane imate milijune Amerikanaca koji nemaju pojma da se Svjetsko prvenstvo uopće održava u njihovoj ogromnoj zemlji, u kojoj nogomet nije primarni sport", kaže Puljić.

Ivica Puljić o SP-u - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ističe kako su dojmovi navijača tijekom boravka u SAD-u govorili o šarmantnoj i lijepoj zemlji s izvanrednim stadionima i ljubaznim domaćinima.

"Ali ne treba zaboraviti da su se utakmice igrale u velikim gradovima gdje je mnogo manje ksenofobije i rasizma nego u manjim mjestima ili u ruralnim naseljima. Građani New Yorka, Dallasa, Philadelphije, Atlante, Miamija su navikli na turiste i migrante, ako ćemo politizirati treba reći da to nije ona Trumpova Amerika, gosti su ovdje brzo shvatili da nije poželjno razgovarati o politici", kaže Puljić.

Ivica Puljić o SP-u - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Naglašava kako su navijači zapravo imali najviše kontakta s ljudima u servisnoj industriji - s vrijednim konobarima, veselim uber vozačima - koji su većina migranti, ilegalni ili legalni.

Puljić smatra da nije realno očekivati da će SAD u skoroj budućnosti opet ugostiti Svjetsko prvenstvo, no da će nakon ovoga ostati gorak okus.

"Trumpova Amerika nije brojnim navijačima dopustrila ulazak u zemlju pogotovo iz Afrike, brojnim Irancima je uskratila dolazak na prvenstvo koji su bili u stručnim stožerima. Igračima Irana, nekih afričkih i južnoameričkih zemalja rigorozno je pretaživala putne torbe i njih osobno, a to se nije dogodilo ni jednoj europskoj reprezentaciji", naglašava Puljić.

"Posljednja dva tjedna nemilosrdni su i posebno agresivni agenti antiimigrantske službe ICE, ubili su dva čovjeka koji su potpuno legalno u Americi", podsjetio je.

Ivica Puljić o SP-u - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Također je podsjetio i kako se Trump izravno umiješao u prvenstvo kad je tražio poništavanje crveniog kartona američkom nogometašu.

"Što je, mnogi kažu, korumpirana FIFA i učinila, kao što je izmislila nagradu za mir samo za njega. Trumpovi pristaše, tzv. MAGA pokret čine ono što im Trump kaže, MAGA influenceri brzo napuštaju sport kojeg su kao prgrili prije mjesec dana i poručuju “dobro da se više ne moramo praviti da nam je stalo do nogometa. Za kraj, zna se da će Trump biti na utakmici finala pa treba upoziriti igrače Španjolske i Argentine da pripaze na svoje medalje", zaključio je Puljić javljanje iz Washingtona.