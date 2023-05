U indonezijskoj zračnoj luci, žena je nasilno otvorila kriva vrata dizala i pala u ponor.

Aisiah Sinta Dewi (38) dizalom se popela na drugi kat u indonezijskoj zračnoj luci Kualanamu u Medanu da bi se našla sa svojom nećakinjom. Dewi je ušla u dizalo tipkajući po mobitelu te se zbunila nakon što se vrata dizala na koja je ušla nisu otvorila, nego su se otvorila ona na drugoj strani koja žena nije ni primijetila.

U panici žena je počela pritiskati gumbe za hitne slučajeve te je silom pokušala otvoriti vrata dizala. Žena je tada navodno nazvala svoju nećakinju da joj priopći da je zaglavila u liftu. Paralelno je i dalje stiskala gumbe i pokušavala otvoriti vrata tako dugo dok se vrata nisu otvorila. U silnoj panici, čim su se vrata otvorila, žena je zakoračila i pala u ponor, prenosi Jutarnji list.

