U Gazi ubijeni humanitarni radnici: Dostavljali su hranu

Humanitarni djelatnici iz Poljske, Australije, Irske i Britanije bili su među žrtvama napada na vozilo južno od Deir al-Balaha u središtu zaposjednutoga obalnog pojasa, izvijestio je Times of Israel.

"Svjesni smo izvješća da su članovi tima World Central Kitchen ubijeni u napadu IDF-a dok su radili na pružanju podrške našim humanitarnim naporima za dostavu hrane u Gazi", objavio je WCK na X, bivšem Twitteru.

"Ovo je tragedija. Djelatnicii humanitarne pomoći i civili NIKADA ne bi smjeli biti meta. IKADA", napisala je humanitarna organizacija.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW