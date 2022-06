Najveći štrajk željeznica u posljednjih 30 godina u Velikoj Britaniji počeo je u utorak kada su deseci tisuća radnika napustili radna mjesta zbog spora oko plaća, uvjeta rada i radnih mjesta.

Ovaj bi štrajk mogao biti početak daljnjih akcija u industriji, ali i cjelokupnom gospodarstvu u narednim mjesecima.

Štrajk je započeo rano ujutro, a očekuje se da će u njemu sudjelovati više od 40.000 radnika koji bi, kako je najavljeno, trebali štrajkati u utorak, četvrtak i subotu, što će dovesti do zastoja željezničke mreže.

Zbog štrajka je zatvorena i londonska podzemna željeznica.

Premijer Boris Johnson, koji je pod pritiskom da učini što više kako bi pomogao građanima u suočavanju s najtežom gospodarskom krizom posljednjih desetljeća, rekao je da će industrijska akcija dodatno usporiti opravak poduzeća od krize uzrokovane pandemijom.

Sindikati su najavili da bi štrajkovi željezničara mogli označiti početak "ljeta nezadovoljstva" kojem će se pridružiti i nastavnici, medicinari, komunalni radnici, pa čak odvjetnici koji se uključuju u industrijske akcije. Sve to događa se u svjetlu velikih poskupljenja hrane i goriva koja guraju inflaciju prema stopi od 10%.

"Naša će kampanja trajati koliko god to bude potrebno", rekao je glavni tajnik sindikata radnika u željezničkom, pomorskom i transportnom prometu RMT Mick Lynch u ponedjeljak novinarima, kako prenosi Reuters.

First overground of the day from Crystal Palace still hasn’t moved 🙃 after an hour of waiting #overground #TfL #strikes #railstrike #TRAIN #rmtstrike #rmt pic.twitter.com/79hfguAvdJ