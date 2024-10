Poljska kani suspendirati pravo na azil: "Jako dobro znam što Lukašenko i Putin rade..."

Poljska planira privremeno suspendirati pravo na azil u sklopu strategije suzbijanja ilegalnih migracija u jeku napetosti s Bjelorusijom koju Varšava optužuje da usmjerava migrante u Poljsku.

"Jedan od elemenata migracijske strategije bit će privremena teritorijalna suspenzija prava na azil", izjavio je premijer Donald Tusk u subotu.

"Zahtijevat ću to, zahtijevat ću priznanje ove odluke u Europi. To je zato što jako dobro znamo kako to pravo koriste (Aleksandr) Lukašenko, (Vladimir) Putin, krijumčari i trgovci ljudima te kako se to pravo na azil koristi upravo protiv same biti tog prava", rekao je Tusk na kongresu koji je organizirala njegova liberalna Građanska koalicija (KO), dominantni član koalicijske vlade.

Migracije su važna tema u Poljskoj od 2021. kada je veliki broj ljudi, većinom s Bliskog istoka i iz Afrike, počeo ilegalno ulaziti u Poljsku iz Bjelorusije. Varšava i Europska unija poručuju da je riječ o krizi koju je izazvao Minsk sa svojim ruskim saveznikom. Rusija i Bjelorusija odbacuju takve optužbe.

Tusk je rekao da će predstaviti migracijsku strategiju na sjednici vlade 15. listopada, na prvu godišnjicu izbora koji su njegovu koaliciju doveli na vlast.

Od preuzimanja premijerske dužnosti u prosincu 2023., Tusk provodi strogu politiku prema ilegalnim migracijama. Ona ima široku podršku javnosti, ali je razočarala aktiviste koji su se nadali da će Tusk napustiti pristup prethodne nacionalističke vlade.

U srpnju je poljski parlament donio zakon koji je olakšao sigurnosnim službama upotrebu oružja protiv migranata na granici s Bjelorusijom.

