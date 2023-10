Turski predsjednik Erdogan poslao parlamentu na ratifkaciju članstvo Švedske u NATO-u

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan podnio je u ponedjeljak parlamentu na ratifikaciju prijedlog zakona o kandidaturi Švedske za članstvo u NATO-u, priopćili su iz njegova ureda.

Erdogan je odgađao ratifikaciju članstva Švedske, optužujući Stockholm da je previše blag prema kurdskim militantima i drugim skupinama koje smatra sigurnosnom prijetnjom. Tursku je također razljutio niz prosvjeda paljenja Kur‘ana u Švedskoj.

Članstvo Švedske moraju podržati svi NATO saveznici, njih 31, a Turska i Mađarska tek ga trebaju ratificirati.

U kratkom priopćenju predsjedničke uprave za komunikacije navodi se da je Erdogan potpisao protokol o pristupanju Švedske NATO-u, koji je potom dostavljen Velikoj narodnoj skupštini Turske, prenosi AP.

Švedska je pozdravila taj potez.

Welcome that President Erdoğan signed Sweden’s ratification protocol to NATO and submitted it to the Grand National Assembly of Türkiye. Parliamentary procedures will now commence. We are looking forward to becoming a member of NATO.