Više od dvadeset uginulih dupina pronađeno je na plaži u Istanbulu, na Crnome moru, a stručnjaci se pitaju ima li njihova smrt veze s ratom u Ukrajini, pišu u subotu turska glasila.

Volonter nevladine organizacije za pomoć životinjama pronašao je strvine 24 dupina na plaži u Agacliju, sjeverno od Istanbula, na Crnome moru i obavijestio vlasti, objavila je privatna turska televizijska mreža NTV. Policija je odvezla strvine kako bi utvrdila uzrok smrti.

"Obala na drugoj strani Crnog mora je ratna zona. Jesu li uginuli zbog kemikalija u moru? Moramo otkriti uzrok, rekao je za NTV Gurkan Gazoglu, volonter koji je pronašao uginule životinje, smjerajući na dio Ukrajine koji izlazi na Crno more.

