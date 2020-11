Kad pomislimo da nas 2020. godina više nema čime iznenaditi, na otoku Visu se pojavi ni manje ni više nego krokodil. Doduše pronađen je uginuo, no mještanima je ostavio stotine pitanja u glavi, a glavno je otkud krokodil na Visu?

Dolazak na brod u viškoj uvali Brgujac gospodin Vojković nikad neće zaboraviti. Tu je pronašao ni manje ni više nego - uginulog krokodila!

"Išao sam se ukrcati na brod i uočim tog krokodila na provu. Tu je bio namješten očito. Krenuo sam štapom provjeriti je li živ i vidio sam da se ne miče. Skočim u brod i dalje se ne miče i onda sam ga uzeo za rep bacio na rivu", ispričao je Dubravko Vojković, Brgujac, otok Vis.

To je životinja koja je mesožder, nije nimalo bezazlena, ima jak zagriz te je vrlo spretna, poručuju stručnjaci.

"Na prvu sam mislio da je to neka zezancija, da je to plastično. Tek kad sam došao tamo i krenuo ga pregledavati povjerovao sam da je stvarno pravi krokodil. Na prvu sam mislio da je to neka zezancija, da je to plastično. Onda sam ga krenuo pregledavati te shvatio da je pravi. Po obliku mislim da je iz porodice kajmani", rekao je Ivica Pavičević, Brgujac, otok Vis.

A taj pravi krokodil je već jučer stigao u Split.

Višku neman teška je nekoliko kilograma i dugačka nešto više od metra. A ostatak budućnosti provest će u Prirodoslovnom muzeju grada Splita.

Viškog ljubimca moći će svi vidjeti jer će se uskoro preparirati.

"Mi ćemo krokodila zalediti do trenutka dok ne odlučimo kako ćemo ga preparirati te dok to sve ne pripremimo", rekao je Nediljko Ževrnja, Prirodoslovni muzej Split.

On je vjerojatno nečiji odbačeni kućni ljubimac, iako je takva vrsta životinje potpuno neprikladna za držanje kao kućna životinja, poručuju Prijatelji životinja. Nažalost, kažu, u Hrvatskoj nema jasne zakonske regulative uvjeta držanja krokodila ili bilo kojih drugih egzotičnih životinja za kućne ljubimce..

"Taj krokodil nije pojavio ovdje iz Australije iz Amerike. On je najvjerojatnije tu na otoku uzgojen. U nekakvom bazenu. Svakakvih ljudi danas ima i svačim se bave", dodaje Vojković.

Kako bilo, iznenađenjima u 2020. nema kraja. No, godina još nije gotova i tko zna koje bi se egzotične životinje još mogle pojaviti.

