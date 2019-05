Pojačavaju se problemi između SAD-a i Meksika.

Američki predsjednik Donald Trump uveo je carine od pet posto na robu iz susjedne države. Pritišće Meksiko da zaustavi val ilegalnih migranata koji stižu iz Srednje Amerike.

Najavio je kako će carine povećavati pet posto svakog mjeseca do listopada pa bi one mogle narasti do 25 posto. Meksiko je drugi najveći trgovinski partner SAD-a, a u toj zemlji mnoge američke, kao i europske tvrtke imaju svoja sjedišta i proizvodne pogone.

"Mislim da je to opasno za obje zemlje jer među njima postoji snažna trgovinska veza. I vjerujem da to ne odgovara niti jednoj, budući da Meksiko treba američku industriju, kao i što SAD treba meksički rad", kazao je Miguel Angel Sanchez iz Meksika.

"To neće funkcionirati. Carine nemaju ništa s pitanjem imigracije. Migranti će nastaviti migrirati, to je više sociološko nego ekonomsko pitanje", smatra Paula Mousa iz Meksika.

