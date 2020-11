Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svom Twitter profilu da je dao otkaz ministru obrane.

"Drago mi je što mogu objaviti da će Christopher C. Miller, uvaženi direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, postati ministar obrane", napisao je Donald Trump u kratkoj objavi.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.