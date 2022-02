Dobrostojeće pristaše bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa mogu za iznose koji dosežu i 250.000 dolara zakazati s njim večeru, a prikupljeni bi novac trebao biti uložen u njegovu kandidaturu za predsjedničke izbore, piše Guardian.

Akcija prikupljanja novca, nazvana "Forum kandidata za vraćanje Kongresa" zakazana je za 23. veljače na Trumpovom imanju Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, navodi britanski list.

Trumpov super PAC - organizacija koja prikuplja novac za njegovu kandidaturu - poslala je pozivnice svim potencijalno zainteresiranima.

Iako će događaju prisustvovati republikanski kandidati za Kongres, prikupljeni novac će biti namijenjen isključivo za Trumpov super PAC, navodi Guardian.

Za 250.000 dolara (125.000 po osobi) parovi mogu zakazati privatnu večeru s Trumpom, fotografiranje s njim i mogućnost da dvije noći ostanu u Mar-a-Lagu.

Za 100.000 dolara po paru dobivaju fotografiranje s Trumpom, ali će večerati s kandidatima za Kongres, a ne s bivšim predsjednikom.

Za 50.000 dolara gosti će dobiti večeru, ali neće biti slike s Trumpom već samo s kandidatima, a najniža cijena je 5000 dolara za što će dobiti samo prisustvo na večeri, ali ne baš najbolje stolove.

I glazbu koja će se puštati na večeri odabrat će Trump. Kako piše Newsweek u pozivu na večeru piše kako će se puštati "odlična glazba će se puštati u petak i subotu. Predsjednik Trump imat će ulogu DJ-a".

Poziv na večeru na Twitteru je objavila reporterka New York Timesa Maggie Haberman.

Here’s a note that was sent to Mar-a-Lago club members this week, advertising the former president as disc jockey. pic.twitter.com/shfLBPOPU1