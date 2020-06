75-godišnjak završio je u bolnici nakon što su ga policajci gurnuli na pod i ostavili tako iako je počeo krvariti iz glave. Poslije su rekli da se ozlijedio jer je pao.

Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama komentirao snimku na kojoj policija u Buffalu u New Yorku na pod baca 75-godišnjaka tijekom prosvjeda zbog rasizma i policijske brutalnosti. Kad je pao na pod iz glave mu je počela curiti krv te je i dalje u bolnici. Stabilno je, ali u ozbiljnom stanju.

Policija je kasnije kazala da se ozlijedio jer se poskliznuo i pao.

"Prosvjednik iz Buffala kojeg je policija gurnula može biti Antifa provokator. 75-godišnji Martin Gugino gurnut je nakon što je izgledalo da prisluškuje policijsku komunikaciju te je pokušava blokirati. Gledao sam snimku, pao je teže nego što je gurnut. Ciljao je skenerom (op. a. uređaj za prisluškivanje policije) prema policajcima. Je li ovo namještaljka?", objavio je Trump na Twitteru.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?