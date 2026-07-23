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Trump zaprijetio Iranu: "Slijedi velika vojna kazna"

PišeHina, 23. srpnja 2026. @ 16:31 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Napadi hutista na dva saudijska tankera u Crvenom moru dodatno su zaoštrili stanje na Bliskom istoku.
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