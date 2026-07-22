Trump zaprijetio Teheranu: "Za svaki napad na brod u Hormuzu, uništit ćemo vam po jedan most ili elektranu!"

Američki predsjednik Donald Trump uputio je iznimno oštro upozorenje Teheranu poručivši da će SAD uništiti po jedan iranski most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u Hormuškom tjesnacu. Upozorenje dolazi nakon 11. uzastopne noći američkih zračnih udara na Iran, dok se sukob sve opasnije širi na susjedne zemlje.

"Od ove točke nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom tjesnacu - bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim oružjem - Sjedinjene Države će bombardirati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU", napisao je Trump na društvenim mrežama, vraćajući se prijetnjama gađanja civilne infrastrukture u znak odmazde.

Eskalacija na Bliskom istoku izravno je utjecala i na globalno tržište energijom. Zbog blokade prolaza kroz koji u mirnodopsko vrijeme prolazi petina svjetske nafte i plina, cijena sirove nafte Brent skočila je na oko 94 dolara po barelu, što ponovno podiže cijene goriva diljem svijeta.

Iranski projektili letjeli prema Jordanu, uzbune u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji

Iako je Iran do sada izbjegavao izravne napade na Izrael kako bi spriječio njegov povratak u rat, napad iranskih raketa i dronova na jordanski grad Akabu - u neposrednoj blizini izraelskog Eilata - izazvao je zabrinutost od potpunog rasplamsavanja sukoba. Jordanska vojska priopćila je da je presrela četiri iranske rakete i četiri drona, dok su preostali projektili pali na nenaseljena područja.

Sirene za uzbunu oglasile su se i u Bahreinu, dok su vlasti u Saudijskoj Arabiji nakratko pozvale stanovnike grada Dammama da potraže zaklon. Istovremeno, novu prijetnju uputili su i Huti u Jemenu, najavivši napade na saudijske brodove u Crvenom moru. piše AP.

Prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva, u američkim udarima tijekom proteklih 11 dana poginule su 53 osobe, dok ih je gotovo 600 ranjeno. Američka vojska potvrdila je da su posljednje mete uključivale zrakoplovne hangare i skladišta dronova.

Trump najavljuje napad na podzemno nuklearno postrojenje

Diplomatski napori za sada ne daju rezultata. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da SAD ne može dopustiti presedan u kojem jedna država kontrolira međunarodni plovni put i napada brodove. S druge strane, Trump je iz Ovalnog ureda poručio kako SAD "nema interesa za sastanke" te je dao naslutiti da bi američke snage uskoro mogle ciljati novo iransko nuklearno postrojenje iskopano duboko u planini.

Riječ je o lokaciji poznatoj kao Pickaxe, koja se nalazi u blizini nuklearnog kompleksa Natanz. Unatoč ranijim bombardiranjima, Iran je nastavio sa iskapanjima na toj lokaciji, obogaćujući uranij do razina bliskih onima potrebnima za izradu oružja, dok Teheran i dalje tvrdi da je njihov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.