Trump ponovo ima ksenofobične ispade: "Oni truju krv naše zemlje"

Donald Trump u subotu je tijekom posjeta New Hampshireu u sklopu svoje predizborne kampanje rekao da imigranti bez dokumenata "truju krv naše zemlje". Time se pobunio protiv rekordnog broja migranata koji pokušavaju ilegalno prijeći američku granicu. Trump je obećao suzbiti ilegalnu imigraciju i ograničiti legalnu imigraciju ako bude izabran za drugi četverogodišnji predsjednički mandat.

"Oni truju krv naše zemlje", rekao je Trump na skupu u gradu Durhamu na kojem je sudjelovalo nekoliko tisuća pristaša, dodavši da imigranti u SAD-u osim iz Južne Amerike dolaze iz Azije i Afrike. "Iz cijeloga svijeta slijevaju se u našu zemlju".

Donald Trump says that immigrants are “poisoning the blood of our country” at his rally today.



Trump’s immigration rhetoric only continues to impress as his 2024 campaign pushes forward. pic.twitter.com/HKs8aIRWU3