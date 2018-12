Donald Trump je zaprijetio "shutdownom", paraliziranjem nekih vladinih agencija ako demokrati ne odobre financiranje tog njegovog predizbornog obećanja.

Izgradnja zida na granici s Meksikom koju je u kampanji obećao predsjednik Donald Trump bila je povod za oštru raspravu američkog predsjednika i čelnika demokrata u Kongresu.

"Bez zida nema sigurnosti na granicama", uvjeravao je Trump demokratske lidere na sastanku u Ovalnom uredu koji su pratili novinari.

"To je teška tema. Danas možda nećemo postići dogovor", dodao je nekretninski magnat na tom susretu do kojeg je došlo na početku pregovora o zakonu o proračunu koji bi se trebao usvojiti do 21. prosinca.

Trump je zaprijetio "shutdownom", paraliziranjem nekih vladinih agencija ako demokrati ne odobre financiranje tog njegovog predizbornog obećanja.

Pred Nancy Pelosi i Chuckom Schumerom ponovo je upozorio na opasnost koju predstavljaju karavane izbjeglica koje pokušavaju ući u Sjedinjene Države.

Pelosi, koja je 2007. postala prva predsjednica Zastupničkog doma u američkoj povijesti i koja bi se na tu funkciju trebala vratiti 1. siječnja 2019. ponovila je stajalište demokrata.

"Ni dolara za zid", rekla je Pelosi, pozvala na konstruktivne pregovore i ustala protiv "Trumpovog shutdowna", na što je predsjednik burno reagirao.

Nešto kasnije Pelosi je rekla da misli kako ne trebaju raspravljati pred novinarima, na što je Trump ironično odgovorio da "to nije loše i da se to zove transparentnost".

U Sjedinjenim Državama je postala tradicija da svake godine s približavanjem Božića demokrati i republikanci burno raspravljaju o zakonu o proračunu i pregovaraju prijeteći "shutdownom" ako se ne dogovore.

Rasprave između predsjednika i zastupnika uvijek su teške, ali rijetko kada tako opore.

Republikanci zasad dominiraju Kongresom, ali zakon o proračunu se treba usvojiti sa 60 od 100 glasova u Senatu, gdje oni imaju samo 51 mjesto.

Od 3. siječnja demokrati preuzimaju Zastupnički dom što ih motivira da ne popuste zahtjevima republikanskog predsjednika.

Po izlasku iz Ovalnog ureda, Chuck Schumer i Nancy Pelosi izjavili su da je "Trumpov shutdown luksuz koji se Amerikanci ne mogu priuštiti".

Schumer, čelnik demokrata u Senatu, dodao je da "Amerikanci znaju da zid nije rješenje za sigurnost na granicama i stručnjaci to jasno govore".

"Ako ustraje na zahtjevu od 5 milijarda dolara za zid, neće biti zida i dogodit će se shutdown", dodao je i objasnio da se radi o "hiru" američkog predsjednika. (Hina)