Pogođeni tankeri u Hormuzu: Poginula jedna osoba, osmero ranjenih. SAD pet sati udarao po Iranu

Američka je vojska rano u ponedjeljak priopćila da je završila novi, petosatni val napada na Iran treću uzastopnu noć.

"Tijekom petosatne misije, američke snage uspješno su pogodile vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušeher, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abas”, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju na platformi X.

"Na svojoj strani nemaju ništa osim svojih velikih riječi"

SAD je pokrenuo nove napade rano u utorak po europskom vremenu, što je nova eskalacija između dviju strana u trenutku dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još uvijek moguć.

CENTCOM je ranije priopćio da je vojska započela "treću uzastopnu noć napada na Iran”, nakon što je Trump najavio da će SAD "večeras jako udariti” Iran.

Republikanac je u radijskom razgovoru rekao da iransko vodstvo "ne može učiniti apsolutno ništa” protiv tih napada. "Na svojoj strani nemaju ništa osim svojih velikih riječi”, kazao je američki predsjednik.

Bijela kuća potvrdila je da je on prošli tjedan službeno obavijestio Kongres o ponovnom početku rata s Iranom.

Napadi u Hormuškom tjesnacu

Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak su pak izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo indijski član posade, a još najmanje osmero je ranjeno.

Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da su tankeri Mombasa i Al Bahija bili napadnuti unutar omanskih teritorijalnih voda. Poginuli član posade nalazio se na brodu Mombasa, dodaje se.

Od osmero ranjenih, četiri su osobe zadobile teške ozljede. Šestorica ranjenih su indijski, a dvojica ukrajinski državljani, priopćilo je ministarstvo.

Ono je osudilo napad i upozorilo da Emirati zadržavaju "puno pravo na odgovor na ovu eskalaciju”.

U odvojenom priopćenju Agencija za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) objavila je u utorak da je jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio 40 nautičkih milja sjeveroistočno od omanskog Kalhata.

UKMTO je naveo da je projektil pogodio strojarnicu na desnom boku broda, no da su svi članovi posade na sigurnom.

Reuters nije mogao odmah potvrditi odnosi li se izvješće UKMTO-a na isti incident o kojem je izvijestilo ministarstvo obrane UAE-a. Iran zasad nije komentirao najnovije napade.

Nova blokada iranskih luka

Trump je ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio da će SAD preuzeti kontrolu nad tim ključnim morskim prolazom te da će se ponovno uspostaviti blokada iranskih luka, piše France Presse.

Američka vojska najavila je da blokada stupa na snagu u utorak u 22 sati po srednjoeuropskom vremenu, dodaje francuska agencija.

Trump je najavio da će, baš kao što naknade za prolaz Hormuškim tjesnacem želi uvesti Teheran, SAD za to uvesti cijenu od "20 posto vrijednosti tereta”.

Šef iranske diplomacije Abas Arakči odgovorio mu je na platformi X, kazavši da je Iran "oduvijek bio čuvar tjesnaca i to će ostati zauvijek".

Trump je "potpuno u pravu”, nastavio je iranski ministar vanjskih poslova. "Tko god osigurava siguran i nesmetan prolaz trgovačkim brodovima u Hormuškom tjesnacu, trebao bi biti plaćen”.

"20 posto je očito previše. Mi ćemo biti pravedni”, zaključio je Arakči.