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Pogođeni tankeri u Hormuzu: Poginula jedna osoba, osmero ranjenih. SAD pet sati udarao po Iranu

PišeA. Ž., Hina, 14. srpnja 2026. @ 06:20 komentari
Udar SAD-a na Iran
Udar SAD-a na Iran Foto: CENTCOM
Došlo je do nove eskalacije između SAD-a i Irana.
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