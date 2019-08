Pokvareni uređaj za stvaranje valova u kineskom vodenom parku na posjetitelje je umjesto laganih valova poslao zid vode.

Nekoliko posjetitelja vodenog parka Shuiyun na sjeveru Kine zadržano je u bolnici s prijelomima i jačim posjekotinama, a najmanje 44 je lakše ozlijeđeno nakon nesreće koju je prouzročio uređaj za stvaranje valova.

Umjesto laganih valova uređaj je na posjetitelje poslao zid vode, trometarski ''tsunami'' koji je potopio plivače, a neke izbacio i preko ograde koja okružuje bazen.

Glasnogovornik parka izjavio je da je uzrok nesreće mehanički kvar koji je ubrzo otklonjen te da bazen nastavlja s radom, prenosi Daily Mail.

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA