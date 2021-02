Troje Kubanaca spašeno je s pustog otoka na Bahamima na kojem su proveli više od mjesec dana.

Letjelica američke obalne straže u ponedjeljak je bila u redovitoj patroli kad je posada zamijetila ljude na otoku Anguilla Cay kako mašu improviziranom zastavom. Letjelica nije imala potrebnu opremu da ih odmah spase pa su im bacili hranu, vodu i radio kako bi mogli komunicirati. Na otok su doplivali nakon što su doživjeli brodolom.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8