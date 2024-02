VIDEO Tornado protutnjao američkom državom: "Odmah potražite zaklon"

Američkom državom Wisconsin protutnjao je tornado. Snimljen je u četvrtak južno od Madisona između Evansvillea i Edgertona.

Meteorološka služba priopćila je "ovo vrlo opasna oluja; odmah potražite siguran zaklon ako joj se nađe na putu!"

Tornado su pratili grmljavina i tuča, a američki mediji javljaju o oštećenim dalekovodima, krovovim, dok službe sa prometnica uklanjaju stabla.

I bet this #tornado in southern Wisconsin was strong. Full condensation to ground beneath a base that is not terrible low, requires one hell of a pressure deficit to the ground. Compact structure, compact tornado pic.twitter.com/UqKtjZVCvs