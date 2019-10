Tornado je prohujao dijelovima sjevernog Dallasa u nedjelju navečer, zbog čega je bez struje ostalo više od 100.000 domova i poslovnih objekata, a letovi u regionalnim zračnim lukama su odgođeni, rekli su dužnosnici.

Oluja je ostavila za sobom tragove razaranja u Dallasu pogodivši obližnju zračnu luku na sjeveru grada, objavio je prognostički centar državne hidrometeorološke službe u College Parku Maryland u ponedjeljak. Centar je dodao da su ukinuta sva upozorenja na tornado te da nema novih upozorenja na poplave.

Prema informacijama službi te lista Dallas Morning News, nitko nije smrtno stradao i nema ozlijeđenih, no policija i vatrogasci idu od vrata do vrata u nekim četvrtima i provjeravaju stanje. "Bio je točno jedan tornado koji je pogodio područje u 21 sat", rekao je David Roth te dodao da je bio snažan i da će se tek po dnevnom svjetlu moći procijeniti šteta.

"Također smo vidjeli tuču veličine loptice za golf i za bejzbol u nekim područjima", dodao je Roth. Zračna luka DFW na Twitteru je objavila da su letovi odgođeni najmanje do 12:30 po lokalnom vremenu. (Hina/M.V.)

