Ivica Todorić dao je izjavu za medije po završetku ročišta na Westminsterskom sudu. Jednom rječju, sve skupa je nazvao "katastrofom".

Po izlasku sa suda, Todorić je komentirao optužbe protiv njega.

"Katastrofa. Hrvatska sramota. Dobio sam odluku od Županijskog suda o blokadi moje imovine i sad netko kaže da sam ukrao", rekao je novinarima Todorić.

"To je toliko neznanje, to je toliko jedno bezočno uništavanje imovine, kapitala, rušenje ustava u jednoj zemlji koja je članica EU, ali eto, događa se", nastavio je Todorić.

"Dalić je žena koja se ne može kontrolirati"

Brzo se prebacio na obračun s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić.

"To je žena koja se ne može kontrolirati. Ona je otišla u jedan nekontrolirani prostor. To je nevjerojatno koliko Božinović mora ići za njom i micati njezine SMS poruke", istaknuo je Todorić.

"Mi smo nju prijavili za zločinačku organizaciju i sve ćemo dokazati", nadodao je.

Angažman Montgomery za Todorića je sramota

O tome vjeruje li da bi imao pošteno suđenje u Hrvatskoj, Todorić nije dao konkretan komentar.

"Ne bih sud komentirao, no vi sami sve vidite", poručio je Todorić.

O odvjetnici optužbe Montgomery, međutim, imao je komentar, ali sa strane kritike vlasti.

"Patzite, uzeli su najskupljeg odvjetnika. Sramota", naglasio je Todorić.

"Kolika je to želja da se mene uhvati. Što sam ja napravio? Izgradio sam Hrvatsku", rekao je Todorić.

"Predstavljana nagodba je katastrofa za Hrvatsku"

O predstavnju nagodbe u Banskim dvorima, Todorić je isto tako dao komentar.

"Nekoliko sam puta rekao ako prođe ovakva nagodba, to će biti katastrofa za Hrvatsku. To će biti uništenje Agrokora", poručio je.

"Za njih je samo da se sačuva Knighthead i rollup. Ništa ih drugo ne interesira. Zašto?", pita se.

"Mi dajemo alternativnu nagodbu. U našoj alternativnoj nagodbi ne postoji Knighthead i kriminalno je radio. Knighthead je prijavljen i rollup je prijavljen. Mi ga tužimo za štetu koju je napravio. Kad Agrokor dobije po tužbi još novce, to su dvije milijarde, to su novci koji ostaju u Hrvatskoj, ne meni, nego Hrvatskoj", ističe.

No, onda kaže da Vlada ne treba prihvatiti njegovu nagodbu.

"Ne trebaju prihvatiti moju alternativnu nagodbu, ali neka maknu Knighthead", naglasio je Todorić.

O izručenju

Na pitanje misli li da će biti izručen Hrvatskoj, Todorić ima kratku i jasnu poruku.

"Neće im uspjeti", kaže.

Novinare je zanimalo i zašto se nije branio u Hrvatskoj.

"Vidjeli ste da su se pripremali da me uhapse. Ovdje su mi ljudska prava zaštićena i ovdje ću se boriti za istinu", rekao je Todorić.

"Ma dajte, kakav Peruško"

Komentirao je vladinog povjerenika Fabrisa Peruška.

"Da ga malo bže pitate kako se zove on to ne bi znao. Mislim on je drag čovjek, Ma dajte molim vas, kakav Peruško", rekao ej Todorić.

Igra mačke i miša: "Zašto bježim? Zašto me lovite?

Na pitanje zašto nije bio tako otvoren prema medijima prije, Todorić odgovara da nije znao kome vjerovati.

"Nisam znao tko me napada. Nisam imao sve ove podatke", branio se.

Upitan zašto bježi od kamera, Todorić je na kraju uzvratio protupitanjem.

"Zašto me vi lovite?", rekao je.

Odluka o izručenju 20. travnja

Podsjetimo, istog dana kad je i počelo, završeno je ročište u Londonu u kojem na kojem se odlučuje o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj. Sud će odluku o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj obzaniti 20. travnja.

Na ročištu je u svojstvu svjjedoka eksperta svjedočila odvjetnica Jadranka Sloković, koja je sudu pravnu prirodu procesa koji se vodi protiv Todorića u Hrvatskoj. Ispitivala ju je pravna zastupnica hrvatske Vlade Clare Montgomery.

Vlasnik Agrokora osumnjičen je za gospodarska kaznena djela i štetu koja premašuje milijardu kuna. Imovina mu je blokirana, tužiteljstvu je nedostupan, ali istraga se nastavila.

Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.