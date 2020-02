Iza vijesti o smrti Ratka Mladića, čini se, stoji talijanski učitelj i novinar kojemu su specijalnost širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.

Vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića odjeknula je regijom. No nije prošlo ni nekoliko minuta nakon što su brojni portali objavili vijest, a već su morali pisati novu. Iz Haaga su sve demantirali. Ratko Mladić je živ.

Prva informacija potakla je sa Twitter profila ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković. Svi mediji u regiji, pa tako i DNEVNIK.hr, objavili su je. No ispostavilo se da je netko napravio lažni profil. I šef kabineta ministrice Turković poručio je da je vijest lažna te da ona uopće ne koristi Twitter.

Ubrzo je na istom profilu osvanuo novi tweet: "Ovaj račun je prevara talijanskog novinara Tommassa De Benedettija".

This account is hoax created by the Italian journalist Tommasso Debenedetti.