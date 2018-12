Policija još uvijek nije uhvatila Cherifa C., 29-godišnjeg okorjelog kriminalca koji je trebao biti uhićen u utorak ujutro i to zbog - pljačke i pokušaja ubojstva.

Cherif C., 29-godišnjak za kojeg se vjeruje da je počinio krvavi napad u središtu Strasbourga, dobro je poznat tamošnjoj policiji.

Iako je zbog radikaliziranosti zaveden u registru osoba koje su označene kao sigurnosna prijetnja, Cherif je zapravo policiji poznatiji kao višestruki pljačkaš.

Roland Ries, gradonačelnik Strasbourga, nazvao ga je kriminalcem s "teškom pravosudnom prošlošću".

Cherif C. je u utorak ujutro zapravo trebao biti uhićen, no policajci ga nisu našli kod kuće. Po njega nisu došli zbog povezanosti s terorizmom, već zbog jednog slučaja pljačke i pokušaja ubojstva, piše Le Figaro.

Tijekom pretresa njegovog doma policija je pronašla i eksplozivne naprave.

Cherif C. je svoj krvavi pohod započeo oko 20 sati na adventu u središtu Strasbourga. Prema još uvijek neslužbenim informacijama na žrtve je pucao iz automatskog pištolja. Sve do 2 sata iza ponoći nije bilo službene informacije o broju poginulih, no tada je Christophe Castaner, ministar unutarnjih poslova, objavio da je poginulo troje ljudi te da ih je 12 ozlijeđeno.

Tijekom noći su informacije o stradalima bile oprečne. Tako je gradonačelnik Ries rekao da je ubijeno četvero ljudi te da ih je 12 ranjeno, od čega je "troje ili četvero u životnoj opasnosti". Dio medija je, međutim, dugo vremena ustrajao na dvoje poginulih.