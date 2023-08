Policija čuva bankomate: Novac su dizali i oni koji nemaju ništa na računu

Irska banka suočava se s krizom nakon što su tisuće klijenata u utorak navečer pohrlile na ​​bankomate pokušavajući iskoristiti veliki informatički kvar.

Pročitajte i ovo 20 metara od obale Užas u Istri: Pokrenuo motor na gumenjaku pa propelerom teško ozlijedio dijete koje je plivalo i ronilo

Banka je, nakon pritužbi, rano poslijepodne obavijestila klijente da postoji problem s njezinom internetskom aplikacijom i web-stranicom za osobno bankarstvo. Do večeri korisnici su otkrili da mogu podići gotovinu s bankomata čak i ako je nemaju na računu. Irska policija dobila je zadatak ukloniti redove ispred bankomata gdje su ljudi stajali kako bi iskoristili kvar.

Bank of Ireland taking unilateral action to stimulate the economy. Willy wonka quantitative easing evening. And the crowd sang money for nothing and your cheques for free. Oh how we laughed.

I wonder will anybody take the credit for this initiative, surely! pic.twitter.com/fXTbPRnBz5