Britanski zastupnici odbacili su u srijedu Brexit bez sporazuma, čime su otvorili put da se odgodi izlazak Britanije iz EU-a te nagnali premijerku Theresu May da svoj sporazum o "razvodu" s EU-om i treći put stavi na glasanje u parlament, najkasnije do 20. ožujka.

May je upozorila da bi treće odbijanje sporazuma o Brexit moglo rezultirati dugom odgodom Brexita te čak i britanskim sudjelovanjem na izborima za Europski parlament u svibnju.

Premijerka je govorila nakon što su zastupnici omjerom 321-278 odbacili izlazak iz EU-a bez sporazuma. Odluka se ne odnosi samo na predviđeni izlazak 29. ožujka nego bilo kada. Dogodilo se to dan nakon što su zastupnici drugi put uvjerljivom većinom odbacili sporazum o Brexitu koji je May teško ispregovarala u Bruxellesu.

Kaotične sjednice parlamenta ovoga i prethodnih tjedana pokazuju duboke podjele među zastupnicima o tome kako se razići s Europskom unijom. Glasanje kojim je odbačen Brexit bez dogovora zasad je samo simboličan jer je Britanija i dalje na putu izlaska 29. ožujka pošto bi se trebali usvojiti novi zakoni da se to spriječi.

Zastupnici će u četvrtak glasati o tome treba li zatražiti odgodu Brexita do 30. lipnja upravo zbog potrebne nove legislative. May im je poručila da će EU podržati samo kratku odgodu i to ako zastupnici pristanu na njezin sporazum. "Bez toga, odgoda bi mogla biti dulja", kazala je.

Moguće je i da će Britanci morati na europske izbore, kazala je.

"To ne bi bilo ispravno, ali ovaj dom se mora nositi s posljedicama odluka koje donosi", kazala je.

Zastoj u Londonu izazvao je frustracije i u Bruxellesu pa europski dužnosnici upozoravaju britanske parlamentarce da neće pristati na odgodu ako ne čuju što oni njome zapravo žele postići.

"Da prolongiramo pregovore. Kako bi napravili što?", zapitao se europski pregovarač Michel Barnier u Europskom parlamentu, čijim je zastupnicima govorio prije glasanja u britanskom parlamentu.

Samo su dva načina da se napusti EU, sa sporazumom ili bez njega, kazala je glasnogovornica Europske komisije, te dodala da je EU "spreman za oboje".

Odluka britanske premijerke da sporazum o razlazu i treći put stavi glasanje vjerojatno će izazvati gnjev među mnogim zastupnicima jer ga ionako odavno smatraju "mrtvim". Glasanje mora biti održano do 20. ožujka jer dan poslije počinje europski summit.

Uspije li joj u trećem pokušaju progurati sporazum, May bi mogla zatražiti kratku odgodu kako bi se omogućilo da sporazum bude potvrđen novim zakonima. U suprotnom, upozorava premijerka, Brexit bi se mogao dodatno oduljiti. (Hina)