Teretni zrakoplov u kojemu je bilo devet ljudi srušio se u ponedjeljak u blizini iranskog glavnog grada Teherana, objavila je državna televizija.

"Teretni Boeing 707 promašio je pistu pri slijetanju", rekao je glasnogovornik iranske zrakoplovne agencije Reza Džafarzadeh.

Plane crash in west of Tehran#Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran

A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl — Iran Press News Agency (@iranpress_com) 14. siječnja 2019.

Zasad nema vijesti o tome jesu li putnici preživjeli nesreću. Zrakoplov je navodno prenosio meso iz Kirgistana.

🇮🇷 — #BREAKING: IRAN, A transport plane with 9 passengers crashed near Tehran. The pilots reportedly survived the crash.#Belaaz #Iran #PlaneCrash pic.twitter.com/ZBp4r6CIta

"Nemamo jasne informacije o pojedinostima", rekao je čelnik iranskog ministarstva za hitna stanja Pirhosin Kolivand.

Update/

Emergency official says 16 people were on board and just on them are alive/Fars

controversial news coming out about the ownership of the plane. pic.twitter.com/GCPKgakBSI — Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) 14. siječnja 2019.

Kako piše Reuters, radi se o zrakoplovu iz Kirgistana. Iranska državna televizija objavila je fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi dim.

Neka izvješća kažu da je u zrakoplovu bilo deset ljudi i da su svi poginuli, no za sada nema službene potvrde. (Hina)