Dvojica talijanskih nogometaša uz nevjerojatnu sreću preživjela su stravičnu nesreću na mostu Morandi koji se urušio u utorak na autocesti kod Genove.

Bivši golman Cagliare Davide Capello preživio je stravičnu nesreću kada se talijanski vijadukt urušio u utorak kod Genove.

Capello je imao nevjerojatnu sreću nakon što se most počeo rušiti, a prema riječima talijanskog portala illusidario.net, u svom je automobilu klizio 80 metara niz most koji se rušio.

"Padao sam zajedno s mostom i ne znam što me spasilo. Auto je uništen, ali ja sam dobro. Kada sam izašao iz auta kiša je jako padala", snimio je nogometaš u glasovnoj poruci svojem prijatelju na WhatsAppu i dodao kako ni sam ne znam je li munja zaista udarila u most ili nije. "Pred očima mi je samo jedna slika: most koji se ruši", prenosi talijanski medij Capellove riječi.

Talijanski nogometaš Domenico Criscito most Morandi prešao je samo 10 minuta prije tragedije. Na svom je Instagram profilu Criscito uputio podršku stradalima i njihovim obiteljima.

"Pišem ovo zbog onih koji se brinu za mene i moju obitelj. Svi smo dobro iako smo na tom mostu bili samo 10 minuta prije nego što se srušio", započeo je svoju poruku Criscito.

"Suosjećam s obiteljima žrtava. Nemoguće je da se most na autocesti tako sruši. Nemoguće! Moramo učiniti nešto za ovu zemlju. Zbog ovakvih stvari ljudi bježe iz zemlje. Trebamo sigurnost, trebamo nekoga da učini nešto. Ovo je odvratno", zavapio je nogometaš i zamolio svoje pratitelje da mole za Genovu.