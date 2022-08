Tajvansko Ministarstvo obrane priopćilo je u Taipeiju da su oružane snage zemlje u borbenoj pripravnosti te nadziru svih šest područja manevara oko demokratske otočne republike kao i otoke dalje od obale.

Tajvan je spreman za sukob, ali ga ne traži - no branit će nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet, rečeno je.

Ministarstvo je navelo da je kineska vojska namjerno odabrala manevarska područja u pogledu lokacija i razmjera kako bi prekršila status quo Tajvana i potkopala regionalni mir.

Primjedbe se odnose na činjenicu da šest područja dijelom zadire u tajvanske teritorijalne vode, što se nije događalo u prijašnjim vježbama.

Manevri su počeli već u utorak navečer, ali su u četvrtak pojačani do punog opsega.

