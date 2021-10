Tajvan je u subotu osudio Kinu zbog slanja 38 zrakoplova u tajvanski zračni prostor dan ranije, što je najveći kineski upad do sada.

Tajvansko ministarstvo obrane objavilo je da je 25 kineskih borbenih zrakoplova - uključujući 18 lovaca J-16, četiri lovca Su-30, dva bombardera H-6 i jedan zrakoplov Yun-8 - ušlo prvo u tajvanski zračni prostor na Kineski nacionalni dan, koji se obilježavao u petak.

Dodatnih 13 zrakoplova - 10 lovaca J-16, dva bombardera H-6 i zrakoplov ranog upozoravanja KJ-500 - Tajvan je primijetio navečer.

Premijer Tajvana Su Tseng-chang kazao je novinarima u subotu da Kina "očajnički jača svoju vojnu moć te potkopava regionalni mir".

Riječ je o najvećem broju kineskih zrakoplova koje je detektirala tajvanska Zona identifikacije protuzračne obrane (ADIZ) od kada je ministarstvo obrane, u rujnu 2020., započelo s objavom izvješća.

Ministarstvo je priopćilo da je tajvansko zrakoplovstvo izdalo radijska upozorenja i da su aktivirani protuzračni raketni sustavi kako bi nadzirali aktivnosti kineskih zrakoplova.

Tajvanski ministar vanjskih poslova Joseph Wu izrazio je zabrinutost u subotu.

"Prijeteće? Naravno. Čudno je da Narodna Republika Kina uopće više ne smišlja izlike", napisao je Wu na Twitteru.

