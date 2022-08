Nakon što je Predsjednica Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi u utorak posjetila Republiku Kinu (Tajvan), ne prestaju rasti napetosti između Tajvana i Kine koja je nakon brojnih agresivnih diplomatskih istupa, sinoć započela s vojnim vježbama u tajvanskim vodama. Tajvansko je Ministarstvo obrane kao odgovor stavilo svoje oružane snage u stanje borbene pripravnosti.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu

18:27 SAD je "vrlo vrlo pažljivo" promatrao kineske vojne vježbe, rekao je John Kirby, koordinator američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost za strateške komunikacije.

U intervjuu za NBC, Kirby je rekao: “Promatrali smo ovo vrlo pažljivo. To je zabrinjavajuće. Ne zabrinjava samo nas, nego zabrinjava, naravno, i narod Tajvana. To je zabrinjavajuće za naše saveznike u regiji, posebno za Japan.”

18:05 Dvadeset i dva kineska vojna zrakoplova nakratko su u četvrtak ušla u tajvansku zonu protuzračne obrane, objavilo je tajvansko ministarstvo obrane na brifingu posvećenom kineskim vojnim vježbama. Sustavi za protuzračnu obranu su ih pratili, objavilo je ministarstvo na svojoj internetskoj stranici.

Missile launches by a Chinese ship during exercises near Taiwan this afternoon.#Taiwan #China pic.twitter.com/R32wkDut5q