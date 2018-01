Svjetsku banku potresa težak skandal. Glavni ekonomist te organizacije priznao je da je svjetska ljestvica poslovne konkurentnosti Doing Business kompromitirana metodološkim promjenama, a možda i političkim razlozima na štetu Čilea.

To je priznanje izazvalo sumnje u ljestvicu utjecajnu među ulagačima. Glavni ekonomist Svjetske banke Paul Romer doveo je u pitanje vjerodostojnost utjecajne ljestvice Doing Business. U intervjuu za ugledni The Wall Street Journal ispričao se Čileu.

Ta je zemlja s 34. mjesta ljestvice 2014. pala na 57. mjesto prošle godine. Romer je izjavio da je to posljedica metodoloških promjena više nego promjene poslovnog okruženja te da je možda rezultat političkih motivacija osoblja Svjetske banke.

Čileanska predsjednica Bachelet zatražila je od Svjetske banke istragu. Njezin ministar ekonomije postupke je nazvao nemoralnima. Bachelet mandat istječe u ožujku. Na prošlomjesečnim predsjedničkim izborima Sebastian Pinera uvjerljivo je pobijedio njezinog kandidata, uz ostalo obećavajući uklanjanje birokratskih prepreka ulaganjima.

„Siguran sam u budućnost. Iz dubine srca, snažno vjerujem da možemo izgraditi Čile u razvijenu zemlju bez siromaštva, zajedničkim naporima i poštenom diobom koristi", kaže Sebastian Pinera, budući predsjednik Čilea.

Socijalistica Bachelet i konzervativac Pinera se od 2006. izmjenjuju u predsjedničkoj fotelji. U izvješćima Doing Business, Čile je uvijek bio bolje pozicioniran dok je na vlasti bio Pinera, iako se tržišni model nije znatno promijenio.

Direktor Svjetske banke koji je bio zadužen za izradu ljestvice odbacio je optužbe. Svjetska banka je najavila da će revidirati ocjene koje je dobio Čile. Ipak tvrdi da metodologija nije određena prema nekoj pojedinoj zemlji.

Hrvatska je u izvješću Doing Business sa 89. mjesta 2014. skočila do 40. dvije godine poslije, a u posljednjem je bila tek na 51. mjestu