"Nevidljiva bolest" napada mlade, može biti fatalna: "Ovo su dva glavna simptoma koja mnogi ne shvaćaju ozbiljno"

Svjetski dan rijetkih bolesti obilježava se 28. veljače, a ususret tom danu održana je u Beogradu edukativna tribina "Plućna hipertenzija – bolest koja oduzima dah“ koja ima za cilj podizanje svijesti o ozbiljnosti ovog oboljenja, njegovim simptomima i mogućnostima liječenja.

U Srbiji se od plućne arterijske hipertenzije trenutno liječi oko 250 osoba, dok je realan broj oboljelih gotovo duplo veći. Upravo zbog nespecifičnih simptoma i kasnog prepoznavanja, ova bolest predstavlja veliki izazov za pacijente i liječnike, piše Blic.

O tome je govorio predsjednik Udruženja za plućnu hipertenziju i kardiolog, prof. dr. Arsen Ristić na televiziji K1, koji je rekao kako je riječ o stanju povišenog tlaka u plućnoj cirkulaciji, iza kojeg može stajati čitav niz oboljenja.

"Plućna arterijska hipertenzija nastaje kao posljedica oboljenja samih krvnih žila u plućima. Kada dođe do povišenog tlaka, zidovi krvnih žila zadebljaju, što povećava otpor protjecanja krvi. To dodatno opterećuje desnu polovicu srca, koja nije prilagođena visokom tlaku kao lijeva strana. Uslijed toga, dolazi do njenog širenja i razvija se posebna forma desnostrane srčane slabosti, koja, ako se ne liječi, može biti fatalna u prosjeku za oko tri i pol godine", objasnio je Ristić.

Prema njegovim riječima, bolest je izuzetno teško dijagnosticirati jer se najčešće manifestira kod mladih ljudi kroz simptome koji ne ukazuju odmah na ozbiljan problem.

"Najčešći simptomi su zamaranje pri naporu i osjećaj nedostatka zraka. Kada mlada osoba, recimo u dvadesetim godinama, kaže da osjeća kratak dah i da joj nedostaje zrak, često se to ne shvati ozbiljno, a iza toga može stajati upravo ova teška bolest", istaknuo je doktor Ristić.

Danas postoje metode kojima se mogu razlikovati različite forme plućne hipertenzije i identificirati njen uzrok. Ultrazvučna dijagnostika je značajno napredovala, a još važniji pomak načinjen je u području terapije.

"Trenutno u svijetu postoji 15 lijekova za liječenje plućne hipertenzije, koji djeluju kroz različite mehanizme i terapijske principe. Pokazalo se da kombinacija ovih lijekova, ako se primijeni na vrijeme i uz adekvatnu procjenu rizika, ne samo da poboljšava kvaliteta života pacijenata, već i značajno produžava njihov životni vijek“, rekao je dr. Ristić.

