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VREMENSKA PROGNOZA

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje i gdje stižu pljuskovi

Piše DNEVNIK.hr, 05. srpnja 2026. @ 20:57 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Stiže nestabilnije vrijeme s pljuskovima, no ostaje toplo. Detalje donosi meteorolog Patrik Jureša.
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Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje i gdje stižu pljuskovi
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Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje i gdje stižu pljuskovi
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