Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje i gdje stižu pljuskovi

Za vikend je bilo djelomice sunčano u većem dijelu zemlje s ponešto oblaka. Kako se nalazimo u sjeverozapadnom strujanju u višim slojevima atmosfere, pritječe nam vlažan i nestabilan zrak zbog čega će se naoblaka nastaviti, čak malo i povećati. U dijelovima zemlje, gdje će oblaka biti više, moguća je kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, ponegdje i izraženiji.

Već od jutra oblačnije. Mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak već u noći i ujutro u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima, ali i u sjevernoj Dalmaciji. Vjetar većinom slab, osim uz nestabilnosti kad prolazno može biti i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura, osobito podno Velebita. Temperatura ujutro oko 15-16 stupnjeva u unutrašnjosti, u gorju od 10 do 15, a na obali i otocima oko 24 stupnja.

Vrijeme sutra

U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice je moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 27 do 29.

U istočnoj Hrvatskoj također promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 28 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Poslijepodne ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a uz pljuskove kratkotrajno može biti i jak. Najviša temperatura od 24 do 27 u gorju, a na Jadranu oko 30 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U drugom dijelu dana vjerojatni su lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a samo rijetko poneki pljusak može stići i do obale. Danju će puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 32 stupnja.

Temperatura mora između 22 i 26 stupnjeva. UV indeks zbog naoblake nešto niži nego proteklih dana, no još uvijek visok, a na samom jugu zemlje vrlo visok.

Sljedećih dana na kopnu djelomice sunčano. Uz povremeno više oblaka bit će malo kiše, lokalno moguće i pljuskova praćenih grmljavinom, osobito tijekom srijede. Slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u srijedu će okretati na sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverozapadni. U srijedu ujutro nešto toplije, a dnevna temperatura bez veće promjene.

Na moru djelomice do pretežno sunčano. Uz više oblaka moguć je poneki pljusak, u utorak uglavnom na jugu, a zatim i drugdje. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, koja će osobito krajem srijede i u noći na četvrtak biti lokalno i jaka. Temperatura bez veće promjene.

Dakle, očekuje nas nešto oblačnije i nestabilnije u većini zemlje, a u Dalmaciji i dalje prevladavajuće sunčano i vruće. Na kopnu i sjevernom Jadranu s kišom i pljuskovima s grmljavinom, no oni će biti uglavnom lokalni i kratkotrajni. To će popratiti i za koji stupanj niža temperatura, ali i dalje ljetna. U unutrašnjosti će noći biti nešto svježije, što će pogodovati boljem snu i uglavnom povoljnoj biometeorološkoj prognozi. Na obali će noći ostati tople, iznad 20 stupnjeva, a dani i dalje vrući, pa svima koji ljetuju uz obalu preostaje uživanje u ugodnom i toplom moru. Iako je pouzdanost prognoze za drugu polovicu tjedna manja, zasad se čini da će i na kopnu tada biti sunčanije uz manju mogućnost za oborine.