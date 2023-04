Sudanske paravojne Snage za brzu potporu objavile su da su, nakon sukoba s vojskom, preuzele kontrolu nad predsjedničkom palačom, rezidencijom zapovjednika vojske i međunarodnom zračnom lukom u Kartumu u subotu.

U priopćenju Sudanske paravojne Snage za brzu potporu navodi se da su zauzeli zračne luke u sjevernom gradu Merove i u El-Obeidu na zapadu.

Prijavljeno je da su dvije osobe poginule kada je granata pogodila putnički zrakoplov u zračnoj luci u Kartumu, piše BBC.

Britansko veleposlanstvo u Sudanu ističu da dužnosnici "pomno prate situaciju u Khartoumu i drugim dijelovima Sudana gdje su u tijeku vojni sukobi". Poziva sve britanske državljane u Sudanu da "ostanu kod kuće i slijede savjete".

Vođa sudanske paravojske obećava da će se boriti dok se ne osvoje sve vojne baze.

#BREAKING Sudan paramilitary chief vows to fight on until all army bases captured pic.twitter.com/yKgljtXf41 — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2023

Sukob u Sudanu (Foto: Screenshot / Twitter)

Pucnjava se mogla čuti u nekoliko dijelova Kartuma, a očevici su vidjeli pucnjavu u susjednim gradovima. Novinar Reutersa vidio je topove i oklopna vozila po ulicama te je čuo pucanje iz teškog naoružanja u blizini sjedišta vojske i Snaga za brzu potporu.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

Vojska je rekla da su Snage za brzu potporu pokušale napasti vojsku na nekoliko mjesta, što je izazvalo strah od sukoba širokih razmjera.

Snage za brzu potporu pak kažu da ih je napala vojska. Vojni zrakoplovi viđeni su iznad sudanske prijestolnice nakon sukoba između naoružanih skupina, piše BBC.

Khartoum. Sudan’a military is now using planes. pic.twitter.com/NOssMN5WM3 — Amal Hamdan (@amalhamdanelex) April 15, 2023

Vojni helikopteri u Sudanu (Foto: Screenshot / Twitter)

Rusko veleposlanstvo u Sudanu zabrinuto je zbog "eskalacije nasilja" i poziva na prekid vatre i pregovore, izvijestila je državna ruska novinska agencija RIA.

Veleposlanstvo je priopćilo da je atmosfera u Khartoumu bila napeta, ali su njezini diplomati na sigurnom. Pozvalo je Ruse u Sudanu da ostanu kod kuće i ostanu mirni.

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije je objavilo priopćenje u kojem kaže da je "duboko zabrinuto" zbog eskalacije nasilja u Khartoumu. Pozivaju uključene da izaberu dijalog umjesto sukoba.

Američki veleposlanik u Sudanu, John Godfrey, rekao je da je eskalacija napetosti "unutar vojne komponente iznimno opasna" te je hitno pozvao više vodstvo dviju strana da zaustave sukobe.

Borba se proširila i na sjedište sudanske državne TV, prema voditelju koji se nakratko pojavio na ekranu.

Dok je bio u eteru u pozadini su se čuli pucnjevi, rekla je novinska agencija Reuters.

Duži sukob između Snaga za brzu potporu i vojske mogao bi prouzročiti širi sukob u zemlji već pogođenoj ekonomskom katastrofom i rasplamsavanjem plemenskog nasilja.

Ranije su Snage za brzu potporu, koje predvodi bivši vođa milicije u Darfuru general Mohamed Hamdan Dagalo, poznatiji kao Hemedti, rekao da je vojska opkolila jednu od njihovih baza i otvorila vatru iz teškog naoružanja.

Snage za brzu potporu zajedno su s vojskom srušile s vlasti dugogodišnjeg autokrata Omara Al Bašira 2019. Hemedti je zamjenik čelnika Suverenog vijeća na čijem je čelu general Abdel Fatah Al-Burhan od 2019.