Mala pobjeda za kontroverznu braću: Sud će Andrewu i Tristanu Tateu možda morati vratiti zaplijenjenu imovinu

Andrew Tate je pod istragom zbog optužbi da je organizirao trgovanje ljudima te za silovanje, što on poriče.

U ponedjeljak je prizivni sud u Bukureštu naredio novo suđenje zbog zaplijenjene Tateove imovine, koja uključuje luksuzne automobile.

Žalba je odobrena i Andrewovom bratu Tristanu te njihovim dvjema tvrtkama SC Ground Breaking Development SRL i The Cannon Run Limited. Odluka znači da će braća Tate moći na sudu pokrenuti novi postupak za povrat svoje oduzete imovine, prenosi BBC.

UPDATE: The judge has accepted the Tate brothers appeals regarding their assets 🙏❤️



However the Tate brothers have to go to a new hearing to evaluate the value of how much assets will be returned back. pic.twitter.com/dEMXwEuDXJ