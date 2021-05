Sirene za uzbunu i dalje odjekuju u izraelskim gradovima. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić sa stručnjakom za geopolitiku profesorom Vlatkom Cvrtilom razgovarao je o tome kolika je mogućnost da se sklopi primirje.

Cvrtila kaže da zadnje vijesti govore kako se vode "intenzivni pregovori o tome što bi trebalo biti neki oblik primirja". Ali ističe da je nažalost ovo tip sukoba koji može eskalirati do razine na kojoj bi moglo biti puno više civilnih žrtava.

Svatko ima svoje minimalne i maksimalne ciljeve, a ni minimalni još nisu postignuti, kazao je stručnjak te dodao kako će se maksimalni jako teško postići.

Profesor kaže kako su uzroci ovog sukoba duboki i povijesni te je jako teško tražiti razloge koji bi mogli pomoći u rješavanju ovog sukoba u odnosu na uzroke.

"No povodi su ono što se posljednjih tjedana događalo u Jeruzalemu. Sad se poklopilo da postoje blagdani i s jedne i s druge strane koji se obilježavaju otprilike na istom mjestu jer su to sveta mjesta za jednu i drugu kulturu. U tom smislu je došlo do eskalacije temeljem povoda, ali zapravo uzroci su duboki", kazao je Cvrtila.

Ističe da na tom području postoji povijest sukoba i mirovnih sporazuma od kojih ni jedan do sad nije dao rezultat.

"Sigurno ćemo svjedočiti u budućnosti sličnim, a možda još i težim sukobima", kazao je Cvrtila te dodaje kako se nažalost taj sukob ne može riješiti jer su osim Palestine i Izraela uključeni i vanjski akteri.

"Njima uvijek traba takav tip sukoba kako bi ostvarivali vlastite interese", zaključio je.

