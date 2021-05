Sukob Izraela i Palestine se ne smiruje. Bombardiranje s obje strane i dalje traje, a dosad je poginulo 119 Palestinaca i osmero Izraelaca. Izraelski premijer Netanyahu kaže da još nije gotovo.

"Napali su naš glavni grad, ispalili su rakete na naše gradove. Plaćaju i nastavit će skupo plaćati zbog toga. Ovo još nije gotovo", kazao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja. Predsjednica Ursula von der Leyen na Twitteru je objavila kako osuđuje napade Hamasa na Izrael te dodala kako civili obaju strana moraju biti zaštićeni te da nasilje mora odmah završiti.

Very concerned by the situation in Israel and Gaza.

I condemn indiscriminate attacks by Hamas on Israel.

Civilians on all sides must be protected.

Violence must end now.