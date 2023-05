Japan provodi reviziju zakona o seksualnim zločinima te uvodi nova kaznena djela, a jedno od njih je fotovojaerizam.

Japan uvodi prve kazne za zločine koji uključuju snimanje seksualno iskorištavajućih fotografija te snimanje drugih bez njihovog pristanka, a prijedlog zakona protiv fotovoajerizma zabranio bi i radnje poput podizanja suknje i tajnog snimanja seksualnih radnji.

Dosad su se takvi kazneni predmeti morali procesuirati prema lokalnim zakonima, no novi nacrt je dio šire revizije japanskih zakona o seksualnim zločinima, a izričito zabranjuje snimanje, distribuciju i/ili posjedovanje fotografija nečijih genitalija bez pristanka osobe.

Također se kriminalizira fotografiranja ljudi koji su manipulirani, bez njihova znanja, u seksualnim položajima te time prijedlog zakona zabranjuje snimanje djece na seksualni način bez opravdanog razloga, piše BBC.

U Japanu se dječji modeli, i to uglavnom djevojčice, vrlo često prikazuju na provokativne načine i uobičajeno poziraju u donjem rublju ili kupaćim kostimima.

One koji će kršiti nove zakone čekala bi zatvorska kazna do tri godine ili novčana kazna do 22.000 dolara, a očekuje se da će nova reforma biti usvojena u lipnju ove godine.

Nikad nije bilo lakše napraviti deepfake pornografiju, na meti su žene, ali i djeca: "Kad sam vidjela svoj video, počela sam povraćati"

Vlast je krenula u reformu koja donosi strože kazne i razmatra nekoliko izmjena Kaznenog zakona kako bi se ojačalo zakonodavstvo protiv seksualnih zločina, pogotovo nakon što su višestruke oslobađajuće presude za silovanje prije nekoliko godina izazvale negodovanje u cijelom Japanu.

U veljači ove godine iz japanskog Ministarstva pravosuđa predloženo je podizanje dobi za pristanak s 13 na 16 godina, a rok za zastaru za prijavu silovanja bit će podignut s 10 na 15 godina.

"Što je dijete mlađe, to je seksualno zlostavljanje ekstremnije, najgora razina nad djecom do dvije godine": Šokantni podaci otkrivaju što se ustvari događa na internetu

Prijedlog Ministarstva također kani kritizirati grooming maloljetnica i proširiti definiciju silovanja.



Grooming je izraz koji opisuje uspostavljanje odnosa povjerenja i emocionalne veze između djeteta i (najčešće) odrasle osobe kako bi se iskoristila njegova lakovjernost i naivnost i naštetilo mu, između ostalog, i seksualno iskoristilo.

Trenutačno Japan ima najnižu dob za pristanak u naprednim zemljama, a najnižu u skupini G7.