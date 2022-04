Ukrajinci su ušli u Buču, grad nedaleko Kijeva. Zatekli su stravične prizore u mjestu koje je sravljeno sa zemljom.

"Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu nad cijelim teritorijem regije Kijev", objavila je u subotu navečer zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Malyar. "Irpin, Buča, Gostomel i cijela Kijevska regija – oslobođeni su od osvajača", napisala je.

No, prizori koje su ukrajinski vojnici zatekli bili su strašni. Savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Anton Geraščenko na Twitteru je objavio snimku iz Buče za koju piše da je sravnjena sa zemljom.

"Buča prije mjesec dana - prekrasno, moderno kijevsko predgrađe. Buča sada - bombardirane i spaljene staje, kuće opljačkane do posljednje žlice ili srvnjene sa zemljom, mlade obitelji pobijene, muškarci nestali, žene silovane", napisao je Geraščenko.

Bucha a month ago - a beautiful modern #Kyiv suburb. #Bucha now- stables bombarded and burned, houses robbed to the last spoon, or wrecked to the ground, young families killed, men gone missing, women raped.



wrecked, robbed houses, wrecked or lost lives. #StandWithUkraine pic.twitter.com/FNKbyzdYHr